Шахтер выплатил солидные премиальные Олимпику за ничью с Динамо, – ТаТоТаке

Донецкий Шахтер не оставил соседей без вознаграждения за подвиг в матче 5 тура УПЛ против Динамо (1:1).

Донецкий Олимпик сотворил сенсацию в 5 туре УПЛ и отобрал очки у киевского Динамо на НСК Олимпийский. Донецкий Шахтер не оставил этот матч без внимания.

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По информации журналистов шоу ТаТоТаке, "горняки" заплатили своим соседям 200 тысяч долларов. Благодаря этому результату Шахтер опережает Динамо на 8 очков.

Для Олимпика это первое очко в новом сезоне УПЛ. Команда сейчас находится на дне турнирной таблицы.