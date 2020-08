"Шахтер вынес жалких немцев на лопате" или За кого Каштру в конфликте бразильцев – реакция на погром Вольфсбурга

Несмотря на разгромную победу команда Каштру создала себе немало проблем. Удаление Хочолавы с назначенным, а затем отмененным пенальти заставили потянуться за валидолом не одного болельщика. К счастью, видеоасистент помог рефери разобраться в эпизоде, а Вольфсбург потерял стопроцентную возможность выйти вперед. Шахтер выглядел на три головы сильнее, однако слабая реализация чуть не сыграла с "горняками" злую шутку. В соцсетях отмечают атакующую мощь дончан и одновременно не позволяют им расслабляться, мол еще есть над чем работать.

Шахтер – Вольфсбург – 3:0 – видео голов и обзор матча

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков считает, что рефери несправедливо оставил "горняков" в меньшинстве, но это еще больше завело команду Каштру. "В одну калитку. Шахтер, такое впечатление, разозлился на удаление Хочолавы (левейшая красная, это попытка игры в мяч!) и вынес жалких немцев на лопате. Независимо от клубных симпатий - там не было красной согласно нынешнему толкованию правил. Вот и всё. Я понимаю, что собственно футбол мало кого интересует..., – отметил журналист.

Президент УАФ Андрей Павелко жалуется, что роскошной игрой Шахтера не смогли насладиться болельщикам на трибунах: "К большому сожалению, первый почти за полгода еврокубковый матч, который завершился на НСК Олимпийский, прошел без болельщиков. И как тут не вспомнить наш положительный опыт и теплые эмоции недавних трех поединков плей-офф УПЛ со зрителями, что стало глотком свежего воздуха для тысяч поклонников футбола в Украине".

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин поблагодарил команду за яркий футбол, а болельщиков, очевидно, тех, что смотрели матч по телевизору – за поддержку.

А вот директор ТК Футбол Александр Денисов выдал эмоциональный спитч в Фейсбук: "Так хладнокровно и до последней минуты играть.., в былые времена так умели только немцы. Но нынче это именно Шахтер. Но вот Додо, догнавший тот мяч и по сути начавший первую голевую и дальнейший разгром немцев, это точно уже плюс 10 млн € к тем 30€, что уже есть. А ещё Мораес, выдавивший из себя всё. Пят железный занавес. В любом случае браво вся команда. И конечно же, браво Каштру. В четвертьфинал отправляется очень крутой Шахтёр".

Известный медийник Руслан Свирин устроил своеобразный "батл" на триубнах: "Со своего телефона на матчах Лиги Европы позволяют фоткать, но снимки уступают фотографиям профессиональных фотокоров. Единственное, где можно с ними посоревноваться, это сфоткать табло после матча. Выглядит красиво и у меня, и у профиков с аппаратурой и длинными объективами".

Эксперт программы "Великий футбол" Михаил Метревели без лишних фраз поздравил Украину с четвертьфиналом Лиги Европы.

Блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко нашел немало проблем в игре Шахтера несмотря на уверенную победу. Как всегда – неординарный анализ. Каштру обязан это прочитать!

1. Давайте называть вещи своими именами. Вольфсбург ушел в отпуск 27 июня. Сейчас только начинает подготовку к сезону. Команда не готова ни физически, ни морально ни кадрово.

2. Я не увидел в Шахтере класса. Команда могла и должна была все решать в первом тайме. Немцы остановились на 20 минуте. В начале второго тайма команда Каштру придумала себе проблемы. При том, что Вольфсбург ничего чрезвычайного не показывал. Для финала ЛЕ нужно подтягивать реализацию. Плюс никаких Хочолав.

"Наразі Шахтар – фаворит на папері": чому німці били "гірників", чи заслуговував на вилучення Хочолава і хто – джокер?

3. Без Исмаили очень трудно. Шахтер потерял весомый аргумент в атаке. Матвиенко – футболист другого типа и уровня.

4. Зависимость от лидеров никуда не делась. Похоже Каштру в конфликте Тайсон-Тете стал на сторону первого. Пока Тайсон, Марлос и Мораес не начали брать игру свои руки, то и моментов не было. Всем трем футболистам уже за тридцать.

5. Мне нравится, что Каштру использует то, что приносит результат. Наличие классного джокера может решать судьбу поединков и противостояний. В Шахтере Сульшером стал Соломон.

Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий отметил "Царя", который сделал результат. Сравнение с историческим персонажем напрашивалось.

Аналитический портал Squawka чуть не сошел с ума от трех голов за 3 минуты и 57 секунд. А кто бы не сошел с ума?

There were just 3 minutes, 57 seconds separating Shakhtar's three late goals against Wolfsburg.



Bonkers. ??? https://t.co/e1yQtlBLUD