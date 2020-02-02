Шахтер вылетел на второй тренировочный сбор в Турцию

Чемпионы Украины продолжают подготовку ко второй части сезона.

Сегодня утром, 2 февраля, футболисты донецкого Шахтера отправились на второй зимний тренировочный сбор в Турцию, сообщает официальный Твиттер команды.

Шахтер проведет спарринг с одним из лидеров Первой лиги

Напомним, у подопечных Каштру запланировано четыре контрольных поединка. В частности, 5 февраля "горняки" встретятся с командами Македония ГП (Северная Македония) и Сеннерюск (Дания), 8 февраля сыграют против словенской Олимпии, а на следующий день проэкзаменуют латвийский Вентспилс.

К слову, на первом этапе сборов "оранжево-черные" провели четыре спарринга, в которых одержали две победы, одну ничью и еще один раз потерпели поражение.

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