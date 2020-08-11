"Шахтер выигрывает благодаря системе": Палкин раскрыл главный секрет успеха "горняков"

"Мы должны делать все системно, с определенными планированием, стратегией и философией. Инвестировать в футболистов – это только часть, и не самая большая того, что должно происходить в клубе. Мы много лет системно занимаемся всеми направлениями работы: и трансферной политикой, и первой командой, и академией, и всеми другими департаментами. Все это дает определенный результат.

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Сегодня много дискуссий о роли тренера в клубе. Если говорить о нашем клубе, я считаю, тренер – это очень серьезный элемент всей системы. Естественно, его нужно подбирать, понимать, что за личность, в какой футбол он играет и так далее. Но мы выигрываем благодаря всей системе работы в клубе. Когда тренер приходит в наш клуб, он становится частью системы, и все помогают ему, первой команде побеждать, начиная от президента и заканчивая рядовым работником.

Вы сами увидели: Мирча Луческу ушел, мы пригласили Паулу Фонсеку. Фонсека выиграл семь титулов за три сезона и ушел в «Рому», которая заплатила нам компенсацию. Пришел Луиш Каштру, и мы выиграли чемпионство с большим отрывом – рекордным отрывом от второго места. И нельзя сказать, что эти тренеры приходили из топ-клубов. Это говорит о том, что мы сделали выбор, что они подходили под нашу систему и философию", – сказал Палкин в комментарии изданию Новое время.

Напомним, Шахтер досрочно стал чемпионом Украины, опередив Динамо на 23 очка. А уже сегодня, 11 августа, "горняки" в 1/4 финала Лиги Европы сыграют со швейцарским Базелем. Начало матча в 22:00.

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