Исторический финал исторический финал

Ворскла в третий раз вышла в финал Кубка. Впервые "зелено-белые" сыграли в нем в 2009 году, неожиданно переиграв Шахтер, а в финале-2020 они уступили Динамо в серии пенальти. Выиграть Кубок дважды, кроме Шахтера и Динамо, удавалось только Черноморцу в 1994-м – и вот теперь полтавчане могли присоединиться к компании.

Дончане, в свою очередь, не триумфовали в этом турнире с 2019-го. В случае победы в финале-2024 "горняки" могли бы установить историческое достижение, выиграв 39-й титул в Украине. Это – на один больше, чем у Динамо. Неплохой бонус к золотому дублю.

Марино Пушич потерял суперзвезду, а Сергей Долганский не удивил

Стартовый состав Шахтера заставил болельщиков тревожиться, ведь в заявку не попал Судаков. В официальном телеграм-канале клуба намекнули на повреждение. Согласно нашей информации, Георгий потянул заднюю поверхность бедра.

Позицию инсайда вместо Жоры занял Крыськив, что освободило место для Степаненко в опорной зоне. Все остальные фамилии дублировали состав из Классического дерби.

Сергей Долганский, как и осиикувалось, перестроился на схему с тремя центрбеками. Ворскла отказалась от прессинга, закрываясь в среднем / низком блоке – команда садилась в 5-4-1.

Шахтер именно этого и ожидал, что заметно по кадру с блокнотом Марино Пушича. Очевидно, на нем указывали схему прессинга.

Шахтеру нечем гордиться в первом тайме

Дончане в текущем сезоне имеют структурные проблемы в атаке. Команда, как для своего класса и возможностей, очень часто проводит 1-2 момента за первые 45-60 минут. Нюансов в этом вопросе много – о них лучше писать в отдельной статье, однако в поединке с Ворсклой проявился один из самых странных.

В глаза бросалась страшная перегруженность в первой фазе атаки. Дончане использовали модель 3+1 при розыгрышах (Матвиенко, Бондарь и Азаров + Степаненко над ними) – по сути, три футболиста оставались за линией мяча. А иногда и четыре, ведь Азаров редко заходил в полуфланги и практически не поддерживал Кевина.

Иногда доходило до комического. Подобная структура сохранялась и на чужой трети.

Конечно, случались и хорошие открывания. Довольно неплохо предлагал себя Крыськив.

А Сикан удачным открытием с рывком в глубину организовал единственный интересный момент Шахтера с игры в первые 40 минут. Правда, без завершения, но своевременная передача из центра могла вылиться в колоссальные проблемы. Пердута подтолкнул Даниила, но Виталий Романов позволил играть дальше – а так мог быть и выход один на один.

Передачу отдавал Бондарь, который в начале встречи выполнял проходы с мячом на чужую половину или открывался на правом фланге – однако тогда его позицию в тройке занимал Конопля. То есть, перегруженная структура розыгрыша не исчезала, хотя ближе к перерыву стало лучше.

Также не нравилось использование флангов со стороны дончан. Кевина игнорировали или не поддерживали, поэтому изоляции для 15-миллионного бразильца не имели никакого значения. Зубков/Конопля же часто давали ширину, но не предлагали себя в глубину. Только во второй половине первого тайма эта проблема перестала бросаться в глаза.

Как следствие, в первые 40 минут Шахтер имел только неплохую подачу Кевина "шведой", которую Конопля замыкал головой. Ефим прибежал в центральную зону на линии вратарской и пробил, однако мяч прошел в метре от дальней стойки. Вот и вся острота.

Ворскла имела шансы для сенсации. Кане – "гробовщик" этих возможностей

Атакующие идеи Сергея Долганского читались даже первоклассниками. Латерали (Крупский и Кане) открывались в широких позициях, принимали пас от центрбеков и запускали лонгбол в направлении Степанюка. Такой стиль не приносил дивидендов – Руслан плохо цеплялся за мяч, а полтавчане не шли на подборы.

Впрочем, Ворскла нашла другой ключик к обороне Шахтера. Кане стал открываться в центральной зоне под забросы за спины "горнякам". Так, на 22-й минуте он едва не вырвался один-на-один с передачи Павлюка – Ризнык выбежал из ворот и нейтрализовал потенциальный выход один на один.

Иронично, что в этой атаке дончане сужались, пытаясь не пускать в центр, но пас прошел именно из опорной зоны – туда на дриблинге ворвался Павлюк, к чему чемпионы оказались не готовы.

На 27-й же минуте вынос и две скидки (последнюю выполнил Степанюк) таки вывели Кане на рандеву с Ризныком. Ибрагим оторвался от защитников и попытался прошить Дмитрия, но тот поймал мяч – точнее, ему повезло зафиксировать его между рукой и коленом. Так-то голкипер играл неубедительно.

Шахтер продемонстрировал класс, наказав Исенко за ошибки

К сожалению, других моментов у Ворсклы в первом тайме не возникло. Не забиваешь ты – забивают тебе. Подтвердить эту мантру сразу после моментов Кане не удалось, однако на 40-й минуте Шахтер таки праздновал взятие ворот.

Снова сработала магия Сикана в зонах завершения. Кевин выполнил навес, а Даниил без сопротивления замкнул в дальний угол. К сожалению, приходится говорить об ошибке Исенко на выходе. Эпизод и природу ошибок Павла подробно разобрал аналитик ЛНЗ Евгений Кузьменко.

Отдыхать команды отправились при счете 1:0 в пользу Шахтера, а вскоре после старта второго тайма чемпионы удвоили свое преимущество. После подачи с углового Матвиенко выполнил скидку на дальнюю штангу, а там спокойно сыграл на замыкании Конопля. Исенко парировал, однако мяч перед этим залетел в ворота на метр. Вообще, вопросы по игре голкипера существуют и здесь.

Ворскла завершила достойно

Казалось, что это конец. Теперь все завершится разгромом полтавчан, однако так не случилось. После гола Конопли в актив Шахтера можно занести разве что врывание Кевина на левый край штрафной с ударом, который потащил Кевин. Плюс, Зубков замыкал навес на линию вратарской, направив мяч мимо дальней штанги. Вот и все моменты в последние 40 минут финала.

Ворскла же не сдавалась. На 72-й минуте свежий Ковталюк мог забивать после заброса Хрипчука, однако удар получился хлипким для Ризныка. На 83-й же Крупский замыкал скидку от Кане, стреляя с близкого расстояния над воротами, а на 85-й андердог таки возродил интригу – это Ковталюк пяткой переправил мяч в сетку, завершая передачу от Крупского! 1:2!

Полтавчане попытались организовать финальный штурм. Дончанам было непросто, но чуда не произошло. "Горняки" удержали свою победу и торжествовали в Кубке – теперь Шахтер является самым титулованным клубом Украины!

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