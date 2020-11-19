"С точки зрения результата первый сезон Каштру провел здорово – досрочное чемпионство с огромным отрывом от Динамо. Но я бы не сказал, что португалец как-то изменил игру команды. Да, они дошли до полуфинала Лиги Европы, но при таких раскладах я даже думал, что Шахтеру по силам выиграть турнир.

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Не могу сказать, что Каштру не заслужил продление. Просто Шахтеру нужен более опытный специалист. При всем уважении, ни Каштру, ни Фонсека не имели такого опыта, особенно в еврокубках. А чемпионат Шахтер выиграет с любым тренером", – цитирует экс-форварда Tribuna.

Заметим, после 9-ти сыгранных туров УПЛ "горняки" расположились вторыми в турнирной таблице, отставая от Динамо всего на один пункт.

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