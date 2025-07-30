"Шахтер пройдет Бешикташ. Сульшер слишком хороший тренер для турецкого футбола. Я его называю человек-улыбка, потому что он все время улыбается. Бешикташ при нем очень спокойная команда, им не хватает злости, никто не борется, а лишь имитируют движения.

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Шахтер на фоне Бешикташа выглядел, как сборная Бразилии лучших времен. Единственный шанс для турок, если восстановится их нападающий Абрахам, да и то они мизерные. Думаю, Шахтер спокойно пройдет дальше. Бразильцы измотают соперников", – сказал Кварцяный в комментарии BLIK.

Напомним, в первой игре, которая состоялась в Стамбуле, Шахтер победил Бешикташ со счетом 4:2. Ответный матч пройдет в польском Кракове в четверг, 31 июля. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

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