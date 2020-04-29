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Шахтер выдвинул неожиданного кандидата на пост президента УПЛ, – ТаТоТаке

29 апреля 23:35 81 Читати українською
Шахтер выдвинул неожиданного кандидата на пост президента УПЛ, – ТаТоТаке
Денисов, Леоненко, Вацко, Метревели / Фото Instagram

Донецкий клуб удивил выбором кандидата в кресло главы Премьер-лиги.

"Есть небольшой инсайд. По нашей информации, Шахтер выдвинул Михаила Метревели кандидатом в президенты УПЛ", – сообщает Telegram-канал программы ТаТоТаке.

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Михаил Метревели является экспертом на телеканале Футбол. Ранее кадидат работал в должности заместителя генерального директора по вопросам Евро-2012 Национальной телекомпании Украины.

На данный момент соперниками Метревели являются Александр Шевченко, которого выдвинули Десна и Львов, и фаворит Карпат – Олег Смалийчук.

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Теги
Шахтер Шахтер Футбол 1 ТаТоТаке выборы президента УПЛ Михаил Метревели
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