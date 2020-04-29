Шахтер выдвинул неожиданного кандидата на пост президента УПЛ, – ТаТоТаке

Донецкий клуб удивил выбором кандидата в кресло главы Премьер-лиги.
"Есть небольшой инсайд. По нашей информации, Шахтер выдвинул Михаила Метревели кандидатом в президенты УПЛ", – сообщает Telegram-канал программы ТаТоТаке.
Карпаты повторно выдвинули Смалийчука на пост президента УПЛ
Михаил Метревели является экспертом на телеканале Футбол. Ранее кадидат работал в должности заместителя генерального директора по вопросам Евро-2012 Национальной телекомпании Украины.
На данный момент соперниками Метревели являются Александр Шевченко, которого выдвинули Десна и Львов, и фаворит Карпат – Олег Смалийчук.
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