Вторая подряд ничья Динамо позволяла Шахтеру исправиться за осечки с Карпатами и Металлистом 1925. В случае победы над Зарей "горняки" догнали бы лидеров УПЛ – Динамо и Колос. Задача казалась не такой уж и сложной, учитывая огромные проблемы в обороне луганчан, хотя в атакующем плане они очень яркие.

Виктор Скрипник адаптировался под Шахтер, усадив на скамейку креативного Мичина и перестроившись на схему с двумя опорниками – Попарой и Башичем. При отходе на свою треть кто-то из них опускался в зону между Джорданом и Яничем, формируя тройку центрбеков и растягивая заднюю линию до пяти игроков. Таким образом, черно-белые" не давали себя растягивать по фронту.

По большому счету, идея Зари в обороне работала. Опасных моментов, проведенных в штрафной, "горняки" создавали мало. В первом тайме вспоминается только прострел с правого фланга на 5-й минуте, который замыкал Педро Энрике (мимо ворот), а также две красивые комбинации.

На 33-й минуте Очеретько выкатил на 11 метров под удар Элиасу – нападающий запустил мяч в небо. На 1-й компенсированной же Криськив обыгрался с Бондаренко (Артем выдал шикарный пас) и вколотил в левую девятку. Сапутин выполнил фантастический сейв.

Кроме этого, Шахтер имел дальний удар Крыськива под правую стойку (без проблем для Сапутина) и момент после обрезки голкипера луганчан. Сапутин выкатил мяч в ноги Бондаренко, а тот вошел на границу штрафной и покатил под ближнюю – вот только удар оказался слишком слабым. Заря на фоне такой игры начала огрызаться контратаками, едва не забив на 28-й минуте.

Джордан запустил пас на ход Слесару, а тот со своей половины протащил мяч к левому краю штрафной, обыграв на своем пути Азарова. Артем вывалился один на один и попытался перебросить Ризныка, однако Дмитрий спас Шахтер. В конце концов, команды отправились отдыхать при нулях на табло.

Во втором тайме ничего особенного не изменилось. Дончане создавали моменты, но мало и далековато от ворот. Через минуту после перерыва забить мог Матвиенко, который приложился к мячу метров с 35-ти и едва не попал в левый нижний – а следующего острого эпизода пришлось ждать еще 10 минут.

На 55-й минуте Арда Туран выпустил Марлона и Изаки вместо Очеретько и Азарова, а уже на 57-й Марлон мог выполнить ассист. Бразилец открылся под разрезной пас Педриньо на правый край штрафной и пяткой сбросил под удар Конопли. Выстрел Ефима заблокировали, а Педриньо подхватил отскок и вколотил из-за пределов периметра – над перекладиной!

На 62-й минуте себя проявил Изаки, который перехватил мяч и запустил проникающий пас Элиасу. Тот качнул защитника и мощно пробил в дальний угол – впрочем, точности нападающему не хватило. Этот момент стал предпоследним для "горняков" в матче против Зари.

Луганчане выдержали стартовый натиск и снова начали отвечать контратаками. Игра пошла на встречных курсах. На 74-й минуте Андушич даже мог открыть счет, сместившись с левого угла штрафной на линию и закрутив в дальнюю девятку – Ризнык спас дончан! Тогда взволнованный Арда Туран выпустил нападающего Мейреллиша и вингера Феррейру (Бондаренко и Элиас ушли отдыхать).

На 80-й минуте Назарина заменил Очеретько, но команде ничего не помогало. Заря держала донетчан на дистанции. Казалось, что "горняки" снова потеряют очки. Именно в этот момент и сработали замены Турана – на 87-й минуте Изаки Силва обыгрался с Мейреллишем в стеночку и нанес фантастический удар метров с 20-ти. Точно в левый верхний угол! Без шансов для Сапутина. 1:0!

Таким образом, Изаки забил свой дебютный гол за Шахтер в официальных матчах. На днях он уже имел гол в кубковом матче, однако его отменили из-за ложного офсайда. Мейреллиш же выполнил первый ассист в футболке донетчан.

Заря не сдалась, устроив навал на ворота "оранжево-черных". Команда организовала несколько перспективных подходов, а на 6-й компенсированной Янич даже мог сравнять счет – опорник замкнул навес Попары. Выше ворот! В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Шахтера.