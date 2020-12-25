Шахтер определился со списком игроков, которые будут бороться за звание лучшего в 2020 году.

Фанаты "горняков" будут выбирать из 7 номинантов, которые хотя бы раз получали награду лучшего игрока месяца, сообщает сайт клуба.

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Только один игрок Шахтера может похвастаться званием лучшего в двух месяцах – Тете (октябрь, ноябрь). Все остальные выигрывали только по одному разу. Это Тайсон (март), Марлос (июнь), Соломон (июль), Мораес (август), Корниенко (сентябрь) и Трубин (декабрь).

Добавим, что лучшим игроком Шахтера в 2019 году признавали Андрея Пятова.

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