Шахтер выбрал претендентов на звание лучшего игрока года
14:12 - Читати українською
Шахтер определился со списком игроков, которые будут бороться за звание лучшего в 2020 году.
Фанаты "горняков" будут выбирать из 7 номинантов, которые хотя бы раз получали награду лучшего игрока месяца, сообщает сайт клуба.
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Только один игрок Шахтера может похвастаться званием лучшего в двух месяцах – Тете (октябрь, ноябрь). Все остальные выигрывали только по одному разу. Это Тайсон (март), Марлос (июнь), Соломон (июль), Мораес (август), Корниенко (сентябрь) и Трубин (декабрь).
Добавим, что лучшим игроком Шахтера в 2019 году признавали Андрея Пятова.
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