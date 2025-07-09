Шахтер решил провести еще одну товарищескую игру после матча квалификации Лиги Европы против Ильвеса.

Пресс-служба Шахтера объявила о проведении еще одного спарринга. Встречи состоятся между матчами с Ильвесом в Лиге Европы.

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"Горняки" сыграют 11 июля со словенским Бринье, который представляет Вторую лигу Матч начнется в 19:00 по киевскому времени, прямая трансляция будет доступна в клубном приложении и на ютуб-канале.

К слову, первая игра между Ильвесом и Шахтером в квалификации Лиги Европы состоится 10 июля. Ответный матч запланирован на 17 июля.

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