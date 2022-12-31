Донецкий клуб определился с самым эффектным выстрелом "горняков" в уходящем году.

Шахтер подвел итоги голосования болельщиков за лучший гол команды в 2021 году, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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В финал попали точные удары полузащитника Алана Патрика (в ворота Динамо в Суперкубке) и молодого нападающего Шахтера U-19 Данила Гончарука (в ворота Шерифа в Юношеской лиге УЕФА). Победу праздновал опытный бразилец, на 23 голоса опередивший своего конкурента (478 голосов против 455).

Этот гол в матче за Суперкубок против Динамо стал последним – Шахтер выиграл 3:0 и завоевал трофей.

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