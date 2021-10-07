В соцсетях "горняков" проходило традиционное голосование за лучшего игрока месяца. В сентябре в нем приняли участие 8,5 тысяч фанатов, сообщает пресс-служба Шахтера.

Шахтер сообщил сроки восстановления Траоре – все хуже, чем ожидалось

Победу болельщики отдали форварду Лассине Траоре, который набрал почти 4900 голосов. Второе и третье место заняли Марлос и Педриньо соответственно. Этнических бразильцев разделил 141 голос.

Траоре в сентябре провел 5 поединков, в которых забил 4 мяча: дубль в ворота Динамо, а также по голу в матчах с СК Днепр-1 и Вересом. Впрочем, предыдущий месяц будет иметь для буркинийця и печальный привкус – он серьезно повредил колено и остался без футбола примерно на год.

Лассіна Траоре – найкращий гравець «Шахтаря» у вересні за версією вболівальників!



Вітаємо нападника й бажаємо якнайшвидшого відновлення після травми! ?#Shakhtar https://t.co/CYM1O6niMJ pic.twitter.com/FY99sEDzz4 — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) October 7, 2021

"У Динамо нема гравців високого рівня. Луческу сам забиватиме?": Стефан Решко – про кошмар у Класичному і біду збірної