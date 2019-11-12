Шахтер выбрал лучшего игрока октября

Болельщики Шахтера определили лучшего игрока команды по итогам октября.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко выбран лучшим игроком команды в октябре, сообщает Instagram "горняков".

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Интересно, что на втором месте оказался вратарь Андрей Пятов, на третьем – полузащитник Тайсон. В пятерку также попали защитники Исмаили и Николай Матвиенко.

К слову, Степаненко провел 18 матчей в составе Шахтера в этом сезоне, отметившись 1 ассистом.

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