Полузащитник Шахтера Марлос доказывает, что есть ещё порох в пороховницах.

33-летний Марлос получил звание лучшего футболиста Шахтера в августе, сообщает официальный сайт клуба.

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В этой номинации натурализованный украинец обошел голкипера Анатолия Трубина и защитника Додо. Марлос провел в августе 8 матчей, в которых отметился голом, а также помог команде Где Дзерби пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Напомним, недавно полузащитник объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Действующий контракт Марлоса с Шахтером рассчитан до декабря 2021-му, и по слухам, "горняки" не будут продолжать сотрудничество.

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