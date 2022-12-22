Шахтер в два этапа выберет лучшего игрока команды в 2022 году. На первом этапе будут представлены все игроки основного состава, принявшие участие хотя бы в одном официальном матче. Голосование продлится до 25 декабря в Telegram.

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Во второй тур пройдут игроки, которые наберут больше голосов во время первого голосования. Среди них фанаты и будут выбирать лучшего футболиста. Его имя станет известно 30 декабря.

Напомним, игроком 2021 года был признан Михаил Мудрик. Еще раньше это звание завоевали Анатолий Трубин (2020), Андрей Пятов (2019), Тайсон (2018), Марлос (2016, 2017), Алекс Тейшейра (2015) и Дарио Срна (2014).

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