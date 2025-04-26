Дончане продолжают поиски номинально домашней арены для участия в следующем еврокубковом сезоне.

Сейчас клуб ведет переговоры о возможности проводить матчи в Варшаве или Кракове, сообщает журналист Петр Слонка.

Динамо окончательно определилось со стадионом, на котором будет играть в еврокубках – стороны уже подписали соглашение о сотрудничестве

Вариант с Люблином отпал, поскольку стадион уже заняло Динамо.

Сообщается, если Легия Варшава выиграет Кубок Польши и обеспечит себе участие в еврокубках, "горняки", вероятнее всего, будут вынужден играть в Кракове.

К слову, сейчас подопечные Марино Пушича занимают третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 53 очка. Уже завтра, 26 апреля, состоится украинское классическое – начало встречи в 18:00.

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