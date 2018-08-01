Шахтер введет новшества на ОСК Металлист

Донецкий Шахтер придумал несколько интересных фишек, которые будут развлекать поклонников "кротов" на ОСК Металлист в новом сезоне.

Коммерческий директор Шахтера Дмитрий Кириленко рассказал, какие интересные фишки будут ожидать поклонников "горняков" на ОСК Металлист в новом сезоне.

"Как и в прошлом году мы играем матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе Металлист, надеемся, что и в этом сезоне удастся подарить болельщикам незабываемые эмоции. На каждом матче будет действовать развлекательная зона Shakhtar Fan Fest, которая будет включать как активности на стадионе, так и вне его.

Кроме того, в программе улучшения сервиса мы планируем в ближайшее время представить новую версию программы с дополненным функционалом, который сделает поход на футбол еще удобнее и приятнее.

Для болельщиков, желающих почувствовать новый опыт похода на матч, мы совместно с нашим премиум-партнером – авиалиниями SkyUp создали новый VIP-клуб – SkyUp Club на Восточной трибуне стадиона. Его посетители получают возможность почувствовать себя на матче, как на борту самолета, ведь весь сектор забрендован в авиа-тематике, есть отдельный вход и фуд-корт, каждое место оборудовано мягким сиденьем, а у владельцев абонементов в этот клуб оно именное.

На каждом матче будут доступны детская площадка и футбольные аттракционы. Естественно, нужно учитывать погоду, потому что проблематично обеспечить качественную реализацию, например, на зимних матчах в условиях сильного мороза", – цитирует Кириленко Terrikon.

"В Ялте бег тест Купера при +47 и улыбался". Валентин Белькевич в эксклюзивных воспоминаниях знаменитых "динамовцев"