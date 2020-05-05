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Шахтер вспомнил сумасшедшее соло Тайсона на 40 метров – звезда "горняков" в одиночку уничтожил всю защиту Зари и Лунина

17:40 46 Читати українською
Шахтер вспомнил сумасшедшее соло Тайсона на 40 метров – звезда "горняков" в одиночку уничтожил всю защиту Зари и Лунина
Тайсон / Сайт Шахтера

Шахтер продолжает радовать своих фанатов воспоминаниями о шедевральных голах прошлых сезонов.

Очередным героем рубрики "Гол дня" стал Тайсон и его роскошный проход в матче против Зари 2018 года, информирует Твиттер "горняков".

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Луганчане почти смогли удержать ничью 1: 1 на выезде, однако у звездного бразильца были свои планы. Тайсон получил мяч недалеко от центральной линии поля и смело пошел на ворота Зари. Эффектный слалом, унижение четырех соперников и четкий удар мимо Андрея Лунина – 2:1.

Добавим, что Шахтер добыл "золото" в сезоне 2017/18, а для Тайсона гол в ворота Зари стал единственным за весь чемпионат.

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