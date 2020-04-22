Шахтер вспомнил шедевральный гол Марлоса

"Горняки" предложили всем болельщикам клуба поностальгировать по славным временам в Лиге Европы и настроиться на решающий поединок с немецким Вольфсбургом.

"Оранжево-черные" на своей странице в социальной сети Твиттер решили вспомнить славную страницу клуба и опубликовали видео невероятного гола полузащитника сборной Украины Марлоса в ворота Шальке.

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Напомним, в матче 1/16 финала Лиги Европы сезона 2015/16 "горняки" на выезде разгромили гельзенкирхенцев 3:0 и вийшы в следующий раунд соревнований (первая игра закончилась безголевой ничьей).

Маленькое чудо по имени "гол" на 27-й минуте матча создало трио Коваленко-Феррейра-Марлос. Виктор на скорости разобрался с визави, протащил мяч до штрафной соперника и отпасовал на Факундо. Тот, выдержав гроссмейстерскую паузу, переадресовал мяч на "пятачок" на Марлоса и 11-й номер "горняков", находясь спиной к воротам соперника и рядом с защитником соперника, неожиданно отправил мяч в цель пяткой .

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