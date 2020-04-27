Шахтер вспомнил роскошную бисиклету Луиса Адриано в ворота Металлурга З – в шоке был даже Кварцяный

Шахтер пытается хоть как-то утешить своих болельщиков в условиях полного отсутствия футбола.

Донецкий клуб в своем официальном Твиттере опубликовал видео одного из самых ярких голов сезона 2012/13.

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"Горняки" принимали на Донбасс Арене запорожский Металлург. Дуглас Коста с пенальти открыл счет, а Луис Адриано удвоил преимущество под занавес встречи. Гол форварда получился красивым – в падении через себя он добил мяч в ворота после удара Срны и сейва голкипера. Такой маневр Адриано шокировал даже Виталия Кварцяного, который тогда возглавлял Металлург.

Добавим, что Шахтер уверенно выиграл чемпионат Украины в сезоне 2012/13, опередив Металлист на 13 очков.

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