toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Шахтер вспомнил роскошную бисиклету Луиса Адриано в ворота Металлурга З – в шоке был даже Кварцяный

15:16 80 Читати українською
Шахтер вспомнил роскошную бисиклету Луиса Адриано в ворота Металлурга З – в шоке был даже Кварцяный
Луис Адриано / Сайт Шахтера

Шахтер пытается хоть как-то утешить своих болельщиков в условиях полного отсутствия футбола.

Донецкий клуб в своем официальном Твиттере опубликовал видео одного из самых ярких голов сезона 2012/13.

Фонсека хочет избежать битвы с Шахтером до финала Лиги Европы – эмоциональный аргумент от португальца

"Горняки" принимали на Донбасс Арене запорожский Металлург. Дуглас Коста с пенальти открыл счет, а Луис Адриано удвоил преимущество под занавес встречи. Гол форварда получился красивым – в падении через себя он добил мяч в ворота после удара Срны и сейва голкипера. Такой маневр Адриано шокировал даже Виталия Кварцяного, который тогда возглавлял Металлург.

Добавим, что Шахтер уверенно выиграл чемпионат Украины в сезоне 2012/13, опередив Металлист на 13 очков.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано

blog_ava
Экс-форвард сборной Италии: Меня собирались убить в драке в баре – я попросил Тотти и Де Росси пойти и разобраться
06:00
331
Теги
Видеоновости Виталий Кварцяный Виталий Кварцяный Металлург Запорожье Металлург Запорожье Шахтер Шахтер Красивые голы Луис Адриано Луис Адриано
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
17
мин
Астон Вилла
22:00
Кристал Пэлас
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук