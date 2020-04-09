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Шахтер вспомнил, как Воробей наказывал лондонский Арсенал в дебютном сезоне Лиги чемпионов

17:44 7 Читати українською
Шахтер вспомнил, как Воробей наказывал лондонский Арсенал в дебютном сезоне Лиги чемпионов
Андрей Воробей / Фото из открытых источников

Пока футбол в Украине на паузе Шахтер развлекает себя памятными играми донецкого клуба.

Шахтер впервые в своей истории попал в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2000/01 и сразу сумел достойно себя представить.

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В выездном поединке против Арсенала "горняки" открыли счет, а затем тогдашний форвард сборной Украины Андрей Воробей шокировал лондонцев вторым голом.

В итоге донецкий клуб уступил (2:3), но по итогам группового этапа сумел занять третье место с 6-ю очками.

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Какая комбинация, какой #GoalOfTheDay! Гол @andreyvorobey_official лондонскому «Арсеналу» в первой для «Шахтера» Лиге чемпионов в 2000 году ⠀ What a move, what a #GoalOfTheDay! @andreyvorobey_official's goal vs London-based Arsenal in Shakhtar’s first @ChampionsLeague campaign back in 2000 ⠀ Яка комбінація, який #GoalOfTheDay! Гол @andreyvorobey_official лондонському «Арсеналу» в першій для «Шахтаря» Лізі чемпіонів 2000 року ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #UCL #ЛигаЧемпионов #ЛучшиеГолы #BestGoals #Арсенал #Arsenal #Воробей #Vorobei #ShakhtarArsenal #ШахтерАрсенал

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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