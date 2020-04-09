Шахтер вспомнил, как Воробей наказывал лондонский Арсенал в дебютном сезоне Лиги чемпионов

Пока футбол в Украине на паузе Шахтер развлекает себя памятными играми донецкого клуба.

Шахтер впервые в своей истории попал в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2000/01 и сразу сумел достойно себя представить.

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В выездном поединке против Арсенала "горняки" открыли счет, а затем тогдашний форвард сборной Украины Андрей Воробей шокировал лондонцев вторым голом.

В итоге донецкий клуб уступил (2:3), но по итогам группового этапа сумел занять третье место с 6-ю очками.

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