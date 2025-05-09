38-летний специалист вскоре будет назначен на должность главного тренера донецкого клуба, сообщает турецкий журналист Эртан Сюзгюн.

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Также отмечается, что украинский полузащитник Эюпспора Тарас Степаненко подготовил для Арды Турана доклад на различные темы о Шахтере, таких как методы тренировок команды, тактико-технические знания и отношения с игроками.

Добавим, что Туран возглавляет Эюпспор с 2023 года. Во главе команды экс-игрок Барселоны и Атлетико стал победителем Первой лиги Турции. Сейчас клуб из Стамбула занимает 6-е место в элитном дивизионе страны.

Напомним, Тарас Степаненко перешел в турецкий клуб зимой, До этого он в 2010-2025 гг. выступал в составе "горняков". В текущем сезоне 35-летний игрок провел 6 матчей за Эюпспор, результативными действиями не отличался.

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