Футболисты и персонал команды были вакцинированы на территории компании "Метинвест", информирует официальный сайт "горняков".

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"Вы видите, что происходит в мире, и, наверное, вакцинация – это сейчас единственная помощь в борьбе с пандемией. Произошло несколько случаев, которые убедили меня в том, что благодаря вакцинации становится меньше смертей из-за коронавируса. Мир прогрессирует. Мы должны довериться и делать прививки, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровыми. в течение сезона фактически каждые три-четыре дня сдаем тесты – от нас этого требуют Федерация, УЕФА, ведь мы – спортсмены, участвующие в играх и различных мероприятиях", – пояснил Андрей Пятов.

Напомним, Шахтер откроет новый сезон уже на этих выходных. 24 июля "горняки" будут принимать Ингулец в рамках первого тура УПЛ.

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