"Шахтер всегда будет фаворитом сезона. Я знал это и перед началом сезона. Конечно, Динамо – очень сильная команда, но и СК Днепр-1 сейчас очень хорошо играет, и Заря.

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Сейчас еще ничего не понятно – это только старт чемпионата и мы сыграли всего по 3 игры. Подождите. Я знал, куда иду. Шахтер – это команда, которая всегда ставит перед собой самые высокие цели. Конец сезона все покажет – кто был, кто есть и кто будет", – сказал Петряк в интервью изданию Tribuna.

Напомним, дончане в трех турах набрали 7 очков и преследуют Зорю, которая пока идет без потерь. Динамо сыграло всего два матча, но оба проиграло и остается на дне турнирной таблицы УПЛ.

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