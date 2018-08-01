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Шахтер все еще может подписать Жонаса Торо

31 июля 22:51 142 Читати українською
Шахтер все еще может подписать Жонаса Торо
Жонас Торо / фото из соцсетей

Шахтер следит за ситуацией с продлением контракта Жонаса Торо с Сан-Паулу.

Нападающий бразильского Сан-Паулу Жонас Торо все еще не продлил контракт с командой, сообщает UOL Esporte.

Нынешнее соглашение 19-летнего бразильца с командой действует до 7-го марта 2019 года, а это значит, что уже в ближайшее время он сможет вести переговоры о подписании предварительного контракта с другими клубами.

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Этой ситуацией может воспользоваться Шахтер. Донецкий клуб сейчас следит за ходом переговоров и может возобновить попытки подписать Торо, если он не согласует новый контракт с Сан-Паулу.

Напомним, ранее Шахтер по схожей схеме уже подписал футболиста Сан-Пауло – Маркиньоса Сиприано, но потом "горняки" все же решили заплатить клубу миллион евро, чтобы футболист присоединился к ним на три месяца раньше и прошел предсезонную подготовку.

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