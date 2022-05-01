Шахтер в своем твиттере поделился фотографией генерального директора клуба Сергея Палкина и президента УЕФА Александера Чеферина.

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Европейский функционер получил футболку с надписью "Мариуполь" и автографами игроков "горняков". Добавим, Чеферин ранее заявлял, что не видит причин прекратить трансляции еврокубков "за поребриком".

Под эгидой Союза европейских ассоциаций проводятся Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, чемпионаты Европы и Лига наций. Все это орки могут официально транслировать. Напомним, Россию еще в начале полномасштабного вторжения выбросили из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА, а в целом оккупантов отстранили от 90-95% всех спортивных соревнований.

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