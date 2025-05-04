Накануне Шахтер в матче 27-го тура УПЛ разгромил Черноморец со счетом 3:0, однако за немного Динамо забило четыре сухих гола в ворота Ингульца и похоронило даже теоретические шансы главного конкурента на чемпионство.

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Киевляне за три тура до завершения чемпионата опережают дончан на 10 очков, что автоматически лишает команду Марино Пушича любых шансов не только на первую строчку, но и на выход в Лигу чемпионов – от Украины в этом турнире будет только один представитель (начнет свой путь в турнире со второго квалификационного раунда).

Напомним, последний раз Шахтер оставался вне Лиги чемпионов еще в сезоне 1999/2000. Тогда команда выступала в Кубке УЕФА, где после победы над македонским Силексом в квалификации вылетела от нидерландской Роды уже в первом раунде основной сетки.

К слову, пока Шахтер (идет в турнирной таблице УПЛ третьим) претендует на Лигу конференций, однако в случае победы в финале Кубка Украины сможет стартовать в первом раунде квалификации Лиги Европы.

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