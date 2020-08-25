Шахтер возвращает деньги – "горняки" выплатят компенсацию владельцам абонементов

Болельщики донецкой команды смогут получить финансовую компенсацию за невозможность наблюдать за игрой своей команды на стадионе.

Из-за пандемии, вызванной COVID-19, Шахтеру не удалось завершить чемпионский сезон с болельщиками на трибунах. Поэтому все владельцы абонементов могут получить компенсацию за матчи, которые они не смогли посетить из-за ограничений, сообщает официальный сайт "горняков".

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Процедура возвращении средств начинается со вторника, 25 августа, и продлится до 30 сентября текущего года. Для этого необходимо обратиться в кассы ОСК Металлист в Харькове с 10:00 до 19:00. При себе нужно иметь паспорт и абонемент.

Информация о билетах и абонементах на сезон-2020/21 будет опубликована, когда эпидемиологические условия позволят болельщикам находиться на трибунах.

Напомним, уже сегодня Шахтер проведет матч за Суперкубок Украины против киевского Динамо. Встреча состоится на НСК Олимпийский в Киеве в 21:00.

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