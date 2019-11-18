Шахтер возобновил тренировки – Марлос и Соломон занимались индивидуально

Донецкий Шахтер после трех выходных начал подготовку к поединку 15-го тура УПЛ против Львова.

Шахтер провел тренировку без игроков сборных, которые находятся в лагере своих национальных команд. Травмированные Манор Соломон и Марлос занимались по индивидуальной программе, информирует официальный сайт "оранжево-черных".

Шахтер и Десна попали в рейтинг европейских команд, которые меньше всех пропускают

Напомним, именно из-за повреждения Марлос не смог помочь сборной Украины в матчах против Эстонии и Сербии. Уже в понедельник Шахтер соберется в полном составе и продолжит подготовку к следующим поединкам.

Матч Шахтер – Львов пройдет 22 ноября на ОСК Металлист. После 14-ти туров "горняки" уверенно лидируют в УПЛ, опережая Зарю на 12 пунктов.

"Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний