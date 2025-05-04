Шахтер продолжает искать замену Марино Пушичу. В начале марта СМИ писали об интересе “горняков” к наставнику Эюпспора Арде Турану. По информации Sports Digitale, накануне представители донецкой команды снова встречались с 38-летним турком.

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Очередной этап переговоров состоялся в Лондоне. Отмечается, что стороны близки к договоренности. Интересно, что главным конкурентом Шахтера в борьбе за турецкого наставника называли Атлетико, который ищет замену Диего Симеоне.

Напомним, Туран наибольшую славу в статусе футболиста получил выступлениями за Галатасарай, Атлетико и Барселону. В его активе чемпионство Турции, три чемпионства Испании (одно с мадридцами и два с каталонцами), четыре Кубка и два Суперкубка Испании, а также победа в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. Со сборной Турции он становился бронзовым призером Евро-2008.

Тренерскую карьеру начал в 2023 году, возглавив турецкий Эюпспор, за который сейчас выступает Тарас Степаненко. Команда под его руководством вышла в Суперлигу и в текущем сезоне идет в турнирной таблице на шестой строчке.

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