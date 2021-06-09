Шахтер возьмет на тренировочные сборы еще одного чемпиона мира
Шахтер предоставит возможность проявить себя игрокам, которые прошлый сезон проводили в аренде.
Защитник Ефим Конопля поедет на летний тренировочный сбор вместе с "горняками", информирует Meta-ratings.
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Предыдущий сезон защитник проводил в аренде за Десну – 25 матчей, один гол и 3 ассиста. Прогресс в составе черниговцев позволил Конопле попасть в сборную Украины (3 матча), однако на Евро-2020 он все же не поехал. Контракт латераля с Шахтером рассчитан до конца 2022 года.
Ранее стало известно, что Роберто Де Дзерби даст шанс на сборах и четырем игрокам Мариуполя, среди которых еще один чемпион мира U-20 – Даниил Сикан.
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