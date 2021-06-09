Защитник Ефим Конопля поедет на летний тренировочный сбор вместе с "горняками", информирует Meta-ratings.

Шахтер официально приобрел хавбека Бенфики за 18 млн евро

Предыдущий сезон защитник проводил в аренде за Десну – 25 матчей, один гол и 3 ассиста. Прогресс в составе черниговцев позволил Конопле попасть в сборную Украины (3 матча), однако на Евро-2020 он все же не поехал. Контракт латераля с Шахтером рассчитан до конца 2022 года.

Ранее стало известно, что Роберто Де Дзерби даст шанс на сборах и четырем игрокам Мариуполя, среди которых еще один чемпион мира U-20 – Даниил Сикан.

Де Дзербі у Шахтарі ненадовго: конкуренція з Луческу, кілька тривожних моментів і останній шанс для Коноплянки