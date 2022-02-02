"Какие ожидания от борьбы за титулы во втором круге УПЛ? Во любом случае, Шахтер будет чемпионом. Кубок также возьмут "горняки". Шахтер усилился, Де Дзерби уже разбросал некоторых бразильцев, увидев, что они негодные. Он понял наш чемпионат.

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После перерыва Шахтер станет только сильнее. Динамо же останется на прежнем уровне. Луческу дал молодежи все, что мог. На Шапаренко еще можно "кататься" – он показывает игру. Центральные защитники киевлян тоже неплохие. Другие – не годятся. Нападающих нет, крайних – тоже", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

После 18-ти туров Премьер-лиги Шахтер опережает Динамо на 2 очка. Чемпионат Украины в элитном дивизионе возобновится в конце февраля.

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