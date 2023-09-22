Шахтер возглавил юношеский чемпионат Украины, обыграв Рух в битве лидеров
Шахтер U-19 победил Рух в поединке 8-го тура юношеского чемпионата Украины. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".
Чемпионат Украины U-19 2023/24, 8-й тур
Рух – Шахтер – 0:2
Голы: Демченко, 10, Ющенко, 23
Рух и Шахтер сошлись в битве лидеров юношеского чемпионата Украины. "Горняки" повели в счете на 10 минуте: вратарь отразил удар перед собой, а Демченко первым успел на добивание. Рух ответил моментом Боцкива, но голкипер Шахтера справился с ударом.
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На 23-й минуте Шахтер удвоил преимущество. Классная атака правым флангом завершилась точным ударом Ющенко в дальний угол. Рух был активным во втором тайме, однако забить так и не удалось, поэтому Шахтер вышел победителем из этого поединка.
Таким образом, Шахтер возглавил турнирную таблицу чемпионата Украины U-19, набрав 21 пункт, а Рух с 19 очками остался вторым.
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