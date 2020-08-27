Шахтер вошел в топ-3 посткарантинних команд Европы за пределами топ-чемпионатов
Донецкий Шахтер продемонстрировал хороший футбол после рестарта чемпионата и получил за это соответствующую оценку.
Донецкий клуб попал в топ-3 команд по набранным очкам после рестарта сезона после карантина, сообщает LTT Sports. Во внимание не брались результаты команд из топ-6 европейских лиг.
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"Горняки" набирали в среднем 2,56 очков за игру – больше только у российского Зенита (2,75) и австрийского Зальцбурга (2,6).
Напомним, Шахтер стал чемпионом Украины в прошлом сезоне УПЛ. Подопечные Каштру также боролись за путевку в финал Лиги Европы, однако на стадии 1/2 проиграли Интеру (0:5) и вылетели из турнира.
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