Шахтер – Ворскла: онлайн-трансляция матча

Шахтер принимает Ворсклу в поединке 9-го тура УПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Ворскла начнется в 19:00 на ОСК Металлист в Харькове. "Горняки" уверенно лидируют в чемпионате, набрав 24 очка в стартовых 8-ми турах. В активе подопечных Виталия Косовского 7 пунктов и 10 позиция.

Шахтер – Ворскла: анонс матча УПЛ

В предыдущем туре Шахтер минимально одолел Десну, а Ворскла дома разгромно уступила Динамо со счетом 0:5. К слову, победная серия дончан против полтавской команды насчитывает уже 9 матчей подряд.

Шахтер – Ворскла: стартовые составы команд

Шахтер: Пятов – Додо, Матвиенко, Бондарь, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Коноплянка, Тайсон, Соломон – Дентиньо

Запасные: Трубин, Марлос, Коваленко, Кривцов, Сиприано, Тете, Мораес

Ворскла: Ткаченко – Сапай, Чеснаков, Баенко, Сакив – Альюн, Петрович – Артур, Габелок, Кане – Хебай

Запасные: Ризнык, Скляр, Челядин, Васин, Якубу, Ребенок, Мартыненко