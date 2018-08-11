Шахтер – Ворскла: анонс матча УПЛ

Шахтер дома принимает Ворсклу в рамках 4-го тура УПЛ. Анонс и прогноз матча читайте на Футбол 24.

Шахтер – Ворскла

11 августа, 19:30, Харьков, ОСК "Металлист"

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Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Начало сезона заставило болельщиков Шахтера серьезно задуматься о перспективах на год. Если на весну в Лиге чемпионов после потерь Фреда, Бернарда и Феррейры никто особо не рассчитывает, то после более-менее безапелляционных поражений от Динамо замаячила реальная вероятность провалить ещё и чемпионат. Шахтер уже отстает на три очка, обнаружив серьёзные игровые слабости, и теперь должен надеяться на осечки киевлян и стабильный набор очков в собственных матчах. Насколько "горняки" готовы к выполнению второго пункта, должна показать игра против бронзовой Ворсклы – сложного, но проблемного коллектива.

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Шахтер должен реабилитироваться за поражение от Динамо в прошлом туре УПЛ

Полтавский клуб ужасно стартовал, проиграв два тура из трёх – и если за поражение от Динамо футболистам не может быть стыдно, то фиаско в игре с Олимпиком стало серьёзной пощечиной по репутации и амбициям. После этого Ворскла уверенно переиграла Львов, но было ли это началом возвращения к нормальному футболу – пока непонятно. Ситуация осложняется огромными долгами по зарплате, хотя руководство клуба уже должно было получить деньги за выход в групповой этап Лиги Европы и даже что-то пообещало игрокам. Нескольких миллионов евро от УЕФА вполне бы хватило для покрытия годовых и более долгов перед футболистами, тренерами и работниками, однако, как это часто бывает, безденежный воз и ныне там.

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Статистика простистояння и интересные факты

1. Шахтер и Ворскла провели между собой 55 матчей во всех турнирах. 40 раз победу праздновали "горняки", только 4 раза верх брали полтавчане, а еще 11 встреч завершились вничью. Общий счет: 113-32 в пользу Шахтера. В чемпионате Украины Шахтер провел 46 матчей против Ворсклы (35, = 9, 2, 93-27).

2. Самая крупная победа Шахтера над Ворсклой была зафиксирована в 1/8 финала Кубка Украины-1994/95 – дончане переиграли полтавчан со счетом 8:0.

3. Самый результативный матч между этими командами был сыгран в 9 туре чемпионата Украины-1998/99 – Шахтер победил Ворсклу со счетом 7:3.

4. Шахтер может пропустить 600-й гол в чемпионатах – в том числе 50-й за время тренерства Паулу Фонсеки.

5. Домашняя победная серия Шахтера в матчах с Ворсклой в чемпионатах продолжается с 7 апреля 2007 года. За это время прошло 13 игр, которые Шахтер выиграл с общим счетом 30:9.

6. 60-й гол в чемпионатах может забить Жуниор Мораес.

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Кадровая ситуация

По сравнению с ситуацией перед матчем против Динамо, в Шахтере мало что изменилось – и даже стало хуже. Сергей Кривцов только недавно вернулся к тренировкам в общей группе, поэтому его участие в матче находится под вопросом. Что касается Оларенваджу Кайоде и Ивана Ордеца, то они продолжают восстановление от травм, тренируясь по индивидуальной программе. Вместе с ними работали Ярослав Ракицкий и Жуниор Мораес, однако вряд ли они останутся в запасе – без них просто некому будет играть в центре обороны и нападении соответственно. Здесь можно было бы вспомнить про Густаво Бланко-Лещука, который отправился в годичную аренду в Малагу, но на его помощь Фонесека не рассчитывал уже давно.

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Ворскле в игре против Шахтера не помогут шесть основных игроков

Кадровая ситуация полтавчан просто катастрофическая. Ворскла готовится к матчу с Шахтером без шести игроков – и если с травмой Дениса Васина на сборах уже успели смириться, то повреждения Владимира Одарюка и Александра Чижова являются очень болезненными. У первого – травма голеностопа, у второго – повреждение бедра. Под вопросом участие Михаила Сергийчука, который тренировался по индивидуальной программе. Если он всё-таки не сможет сыграть, то в атаку можно будет выпускать Василия Сачко, ведь нападающих больше нет – Юрий Коломоец отбывает дисквалификацию, а Владислав Кулач принадлежит Шахтеру, не имея права на участие в игре.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Ворскла

Шахтер: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Хочолава, Бутко, Степаненко, Патрик, Тайсон, Фернандо, Марлос, Мораес

Ворскла: Шуст, Ребенок, Мартыненко, Даллку, Пердута, Кадимян, Кравченко, Чеснаков, Кобахидзе, Карека

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Конечно, в матче чемпиона и бронзового призера хочется напряжения и драмы, однако это точно не тот случай. Шахтер сейчас является слишком мотивированным на результат: его игроки не только хотят реабилитации за поражение в Киеве, а и не могут допустить увеличения отрыва Динамо. Более того: в случае победы Шахтер догонит вечного соперника, ведь матч киевлян против Мариуполя перенесли на сентябрь. Таким образом, встреча с Ворсклой превращается в прекрасную возможность отбелить свою репутацию и вернуть время на неделю назад, когда между динамовцами и "горняками" было равенство. Это – очень сладкая конфетка.

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Шахтер – фаворит игры 4-го тура УПЛ против Ворсклы

Ворскла в таком состоянии, в котором находится сейчас, не сможет отобрать эту конфетку. Отсутствие шести футболистов основного состава, умноженная на огромные долги руководства – слишком серьёзный груз для матчей против Шахтера на выезде. Конечно, можно включать морально-волевые качества, однако полтавчане и так играют на них больше года, не получив ни копеечки. Всему есть предел – и нестабильное начало сезона служит подтверждением этого. Словом, Шахтер, как это часто бывает, вновь является безусловным фаворитом игры против Ворсклы.

Михаил Юхименко, Футбол 24