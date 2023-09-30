Матч Шахтер – Ворскла состоится сегодня, 30 сентября, на стадионе "Арена Львов". Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO.

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"Горняки" посреди недели разгромили Верес и вышли в четвертьфинал Кубка Украины. Победа вроде и заслуженная – да ещё и эффектная, с голом-шедевром Бондаренко – однако впечатление от футбола Шахтера всё равно неоднозначное. До 60-х минут команда создала полтора момента, совсем не демонстрируя доминирования в игре. Ровенчане держались спокойно.

Вау-эффекта не ощущалось и в первые 20 минут с Рухом, когда составы ещё были равными. При этом хватало грубых ошибок в опорной зоне, а потом вообще всё стало грустно. Сразу вспомнился матч годичной давности, когда Шахтер остался вдесятером, но целый час играл на половине поля львовян. Теперь очевидно, что "оранжево-чёрные" пока не способны это повторить.

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Частично мучения Шахтера объясняются длительным развитием проектов Патрика ван Леувена – его Заря тоже расцвела не сразу. К тому же, появилось значительное количество новичков, а лидеры периодически выпадают из состава (то Бондарь с Судаковым, то Матвиенко, то Бондаренко, не говоря уже о Траоре). Тренеру и команде нужно время, чтобы слепить все вместе, однако последние решения коуча усилили тактическую уязвимость дончан.

О странностях во встрече с Порту все помнят, но они продолжились и в матче с Рухом. Чемпионы доигрывали его, имея на поле двух левых защитников, двух правых и одного центрального – а над ними расположились три опорника. То есть "горняки" против полумолодёжного состава львовян сели в "автобус", хотя могли убивать время стерильным владением.

Лишь с Вересом состав и тактика стали привычными, хотя яркости и моментов в первые 60 минут это не прибавило. Возможно, возвращение Матвиенко (он уже в общей группе) добавит Шахтеру эффективности, однако пока стоит констатировать – состояние дончан перед ключевым матчем в ЛЧ тревожит. Команда в последних поединках потеряла огонь и смелость, а решения Патрика ван Леувена делали её ещё более уязвимой.

Для Ворсклы такой разбалансированный гранд мог бы стать сладкой булочкой, если бы не случилась кадровая катастрофа. Кроме четырёх травмированных игроков основного ростера (три из которых – лидеры), Виктор Скрипник потерял Тьяго Сантану и Корниенко (Шахтер не дал разрешение на выступление арендованного футболиста). Фактически выпала почти вся линия обороны и один из ключевых хавбеков.

Кадровая бедность критично бьёт по гейм-менеджменту Скрипника. Во-первых, его футбол чрезвычайно энергозатратен. "Зелено-белые" лидируют в УПЛ по интенсивности единоборств, перехватов и подкатов – но этого давления хватает всего на 30-40 минут.

Во-вторых, хорошему прессингу нужны слаженность и определенный интеллект, однако при таких серьёзных проблемах в составе давление обречено на регулярные провалы (что происхоидло во встрече с Динамо). Как следствие, Ворскла выглядит грозно лишь на отдельных отрезках – а без успешного давления её вообще не существует. Примечательно, что команда наиграла всего на 6 ожидаемых голов (меньше моментов создает только Заря).

Яркой демонстрацией проблем "зелёно-белых" стал матч с Кривбассом в предыдущем туре. На старте подопечным Виктора Скрипника удавалось высоко накрывать соперника, что привело ко взятию ворот – впрочем, криворожцы случайно забили в ответ, затем у них прошёл ещё один мяч, а завершилось всё со счётом 1:4. Что и неудивительно, когда на замену после перерыва выходит 18-летний Крупский, 19-летний Хрипчук и 19-летний Островский.

Но есть и позитив. После двух подряд поражений в чемпионате полтавчане разгромили Металлист 1925, став четвертьфиналистом Кубка Украины. Правда, там сыграла основа, а возможностей для эффективной ротации нету – в отличие от Шахтера. Патрик ван Леувен распределял игровое время грамотно, поэтому вряд ли "горняки" будут чувствовать себя уставшими.

Кадровая ситуация

Травмированные: Лемкин, Траоре, Бондарь, Петряк – Рамирес, Юрченко, Чеснаков, Бацула

Дисквалифицированные: Тьяго Сантана (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Ворскла

Шахтер: Потрошитель – Конопля, Чигринский, Мироши, Азаров – Степаненко – Зубков, Крыськив, Бондаренко, Судаков – Келси

Ворскла: Исенко – Пердута, Челядин, Павлюк, Крупский – Скляр, Челядин – Кане, Нестеренко, Якубу – Степанюк

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Шахтер безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Патрика ван Леувена – 1:31. На триумф Ворсклы дают 8.50, а ничью оценили коэффициентом 5.00.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.62, аналогичный тотал меньше – 2.31. Гол Кевина Келси умножит вашу ставку на 2:20, а Руслана Степанюка – на 3:20.

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