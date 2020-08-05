Шахтер – Вольфсбург: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги Европы 2019/20

Решающая битва за четвертьфинал Лиги Европы. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Вольфсбург на "Футбол 24", стартует в 19:55. Игру транслирует телеканал "Футбол 1". Дончане получили в Германии солидное преимущество, положив 2 выездных гола, а сопернику позволив отличиться лишь раз. Поэтому "волкам" нужно забивать минимум дважды, чтобы пройти в 1/4 финала, а команде Каштру хватило бы и минимального поражения 0:1. Отметим, что в следующем раунде победителя этой пары на 99% ждет Базель, разгромивший в первой встрече Айнтрахт на выезде со счетом 3:0.

Шахтер – Вольфсбург: анонс и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы

Шахтер: Пятов (к) – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Антонио, Степаненко – Марлос, Патрик, Тайсон – Мораес

Вольфсбург: Кастелс (к) – Тиссеран, Понграчич, Брукс – Русильон, Шлагер, Арнольд, Брекало – Виктор, Вегхорст, Гинчек

Отмечаем, что слева в защите выходит Николай Матвиенко, которые весь сезон провел в центре обороны и только после завершения УПЛ наигрывался в товарищеских матчах на месте травмированного Исмаили. Позицию центрбека сборной Украины занимает не всегда стабильный Давид Хочолава. В остальном все прогнозируемо.