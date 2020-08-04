toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Шахтер – Вольфсбург: где и когда смотреть матч Лиги Европы 2019/20

18:00 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: где и когда смотреть матч Лиги Европы 2019/20
Лига Европы, Шахтер – Вольфсбург: где смотреть матч 5 августа 2020

Шахтер принимает Вольфсбург в матче 1/8 финала ЛЕ. Первую встречу выиграли чемпионы Украины. Где и когда смотреть онлайн матч Шахтер – Вольфсбург, подскажет "Футбол 24".

 

Решающая битва за четвертьфинал Лиги Европы. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Вольфсбург на "Футбол 24", стартует в 19:55. "Горняки" получили в Германии солидное преимущество, наколотив 2 выездные гола, а пропустив лишь раз. Поэтому "волкам" нужно забивать минимум дважды, чтобы пройти в 1/4 финала, а команде Каштру хватило бы и минимальное поражение 0: 1. Отметим, что в следующем раунде перможця этой пары на 99% ждет Базель, разгромивший Айнтрахт на выезде со счетом 3: 0.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20 – Шахтер получил сетку неплохих соперников

Где смотреть матч Шахтер – Вольфсбург онлайн

Противостояние длиной почти в 5 месяцев. Именно столько прошло после первой игры команд. Сейчас встреча на НСК Олимпийский также пройдет при пустых трибунах из-за сложной ситуации с эпидемией коронавируса COVID-19 в нашей стране. Вольфсбург уже успел пожаловаться на Украину и УЕФА, мол, в Германии практически в 4 раз меньше больных, но выбора нет – надо ехать и выполнять свою работу.

Матч Шахтер – Вольфсбург смотреть онлайн можно на сайте oll.tv. Канал "Футбол 1" транслирует встречу, начиная с 19:50. Там же в 19:15 стартует предматчевая студия "Путь в Кельн". Игру показывают во многих странах мира (смотрите перечень каналов на фото выше).

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут

blog_ava
Трое лидеров Динамо пропустили тренировку из-за травмы
08:26
5731
Теги
Главное Шахтер - Вольфсбург Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы телевидение Футбол 1
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
35
мин
Шахтер
19:55
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук