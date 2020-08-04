Шахтер – Вольфсбург: где и когда смотреть матч Лиги Европы 2019/20

Решающая битва за четвертьфинал Лиги Европы. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Вольфсбург на "Футбол 24", стартует в 19:55. "Горняки" получили в Германии солидное преимущество, наколотив 2 выездные гола, а пропустив лишь раз. Поэтому "волкам" нужно забивать минимум дважды, чтобы пройти в 1/4 финала, а команде Каштру хватило бы и минимальное поражение 0: 1. Отметим, что в следующем раунде перможця этой пары на 99% ждет Базель, разгромивший Айнтрахт на выезде со счетом 3: 0.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20 – Шахтер получил сетку неплохих соперников

Где смотреть матч Шахтер – Вольфсбург онлайн

Противостояние длиной почти в 5 месяцев. Именно столько прошло после первой игры команд. Сейчас встреча на НСК Олимпийский также пройдет при пустых трибунах из-за сложной ситуации с эпидемией коронавируса COVID-19 в нашей стране. Вольфсбург уже успел пожаловаться на Украину и УЕФА, мол, в Германии практически в 4 раз меньше больных, но выбора нет – надо ехать и выполнять свою работу.

Матч Шахтер – Вольфсбург смотреть онлайн можно на сайте oll.tv. Канал "Футбол 1" транслирует встречу, начиная с 19:50. Там же в 19:15 стартует предматчевая студия "Путь в Кельн". Игру показывают во многих странах мира (смотрите перечень каналов на фото выше).

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут