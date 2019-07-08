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Шахтер – Вольфсберг – 2:0 – видео голов и обзор матча

22:03 120 Читати українською
Шахтер – Вольфсберг – 2:0 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Вольфсберг – 2:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер не смог обыграть Вольфсберг в товарищеском матче. Смотрите видео голов поединка на сайте "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Шахтер
2
2 : 0
0
Андра
19:00 08:07:2019
завершено
 

Товарищеские матчи

Шахтер – Вольфсберг – 2:0

Голы: Мораес, 5, Тете, 36

Шахтер на классе переиграл Вольфсберг благодаря голам Мораеса и Тете

Донецкий Шахтер во втором спарринге дня встретился с австрийским Вольфсбергом. "Горняки" очень быстро открыли счет усилиями Жуниора Мораеса, а через полчаса Тете удвоил преимущество. Вторая половина встречи прошла без забитых мячей.

Таким образом, дончане одержали вторую победу в течение дня во время тренировочного сбора.

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