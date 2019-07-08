Шахтер – Вольфсберг – 2:0 – видео голов и обзор матча

Овертайм — 22:31 414
-
Твіттеріада. Коноплянка повернувся у Дніпро, спокуслива дружина потенційного новачка Динамо обожнює свої сідниці
-
Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом – мощный Кадири, неоднозначная игра Соля и КараваеваУкраина — 21:02 916
-
Шахтер на классе переиграл Вольфсберг благодаря голам Мораеса и ТетеУкраина — 21:01 288
-
Неймар не явился на тренировку ПСЖ – клуб применит санкцииФранция — 20:47 251
-
"Мого сина переглядали скаути Реала". Атлетіко виховує українця, якого порівнюють із Коноплянкою і вже помітив ПетраковИнтервью — 15:30 890