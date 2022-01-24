Шахтер встречается с австрийским Вольфсбергом в рамках подготовки к возобновлению сезона.

Матч Шахтер - Вольфсберг стартует в 15:30 по киевскому времени. Посмотреть поединок в прямом эфире можно на Shakhtar TV на официальном сайте дончан, а также в мобильном приложении FC Shakhtar.

Программу турецких сборов открывает поединок с Вольфсбергом. Впереди спарринги с солигорским Шахтером и сербской Црвеной Звездой. Бразильский новичок Давид Нерес сразу выходит с первых минут.

Стартовый состав Шахтера: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Степаненко – Нерес, Патрик, Мудрик – Педриньо.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Пятов, Витао, Винисиус, Корниенко, Гаврилюк, Бондарь, Фарина, Антонио, Тете, Бондаренко, Сигеев, Судаков, Глущенко, Мораес, Сикан, Фернандо.

Шахтер отправился на сборы в Турцию – с двумя новичками, без Коноплянки и еще нескольких игроков