Шахтер – Войводина: онлайн-трансляция второго матча команды Каштру на сборах

Шахтер встречается с сербской Войводиной в очередном поединке на турецких сборах. Ссылку на онлайн-трансляцию матча ищите на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Войводина смотреть онлайн можно на канале "Футбол 2" и на сайте "горняков" по выделенной ссылке – для этого нужно просто зарегистрироваться. Игра стартует в 16:30 по киевскому времени. Это уже второй матч для подопечных Каштру в 2020 году. Вчера они минимально одолели польский Лех.

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Главный тренер Войводины – экс-игрок Шахтера Ненад Лалатович. В 2003-2005 годах защитник провел за донецкий клуб 24 матча. Соперник "горняков" идет на третьем месте в чемпионате Сербии. В Белек Войводина прибыла 24 января и в субботу утром провела первую тренировку.

В течение последних 10 лет Шахтер провел 6 товарищеских матчей с сербскими клубами: 4 победы, 1 ничья, 1 поражение. С Войводиной "оранжево-черные" еще не встречались.