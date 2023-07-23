Донецкий Шахтер уже в следующую субботу стартует в УПЛ матчем против Металлиста-1925.

Донецкий Шахтер завершил подготовку к сезону. "Горняки" вернулись в Украину из Нидерландов, опубликовав соответствующее фото в своих социальных сетях.

Ван Леувен отметил прогресс Шахтера и двух новичков - "горняки" впервые победили после двух фиаско подряд

"Домой!" – говорится в сообщении на Facebok-странице "оранжево-черных".

Болельщики сразу заметили на снимке голкипера Анатолия Трубина, имеющего шанс сменить команду уже в ближайшее время – футболистом интересуется миланский Интер, но "нерадзурри" уже нашли альтернативу голкиперу сборной.

Команда Патрика ван Леувена проведет первый официальный матч сезона 2023/24 уже в следующую субботу, 29 июля. Шахтер в рамках 1-го тура чемпионата Украины сыграет против Металлиста 1925 года. Начало поединка – 17:00.

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