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Шахтер вернулся со сборов в Украину

12:42 50 Читати українською
Шахтер вернулся со сборов в Украину
Шахтер вернулся со сборов в Украину

Донецкий Шахтер завершил второй этап подготовки к сезону 2018/19.

Донецкий Шахтер вернулся в Украину из второго сбора, который проходил в Австрии, сообщает официальный сайт клуба.

В Фельдене "горняки" провели три спарринга: одержали победу над Аустрией (3:0) и Витессом (4:1), а также расписали безголевую ничью с Бешикташем.

Новый сезон Шахтер начнет матчем за Суперкубок Украины против Динамо. Поединок состоится 21 июля в Одессе.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
8
дн
:
7
час
:
19
мин
Динамо Киев
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