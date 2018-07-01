Шахтер вернулся со сборов

Донецкий Шахтер завершил сборы в Германии и вернулся в Киев.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте сообщил о возвращении со сборов, которые клуб провел в Германии.

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По возвращении "горняки" будут 2 выходных, а 3 июля отправятся в австрийский Фельден.

Первый официальный матч Шахтер сыграет 21 июля в Суперкубке Украины против киевского Динамо.