toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ИСПАНИЯ - РОССИЯ ХОРВАТИЯ - ДАНИЯ Новости ЧМ 2018

Шахтер вернулся со сборов

19:58 106 Читати українською
Шахтер вернулся со сборов
Возвращение Шахтера со сборов / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер завершил сборы в Германии и вернулся в Киев.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте сообщил о возвращении со сборов, которые клуб провел в Германии.

Калиниченко рассказал, для чего Шахтер подписал Жуниора Мораеса

По возвращении "горняки" будут 2 выходных, а 3 июля отправятся в австрийский Фельден.

Первый официальный матч Шахтер сыграет 21 июля в Суперкубке Украины против киевского Динамо.

Теги
ЧМ 2018 Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
мин
Хорватия
21:00
Дания
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук