Игроки Шахтера продолжают подготовку к следующему матчу в чемпионате Украины.

"Горняки" в отсутствие сборников в составе 13 игроков вернулись к тренировкам, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Команда отрабатывала позиционную игру, после чего провела двусторонний матч. Следующий официальный поединок Шахтер проведет в рамках чемпионата Украины, а соперником станет Ворскла. Встреча запланирована на 4 апреля, начало в 17:00.

Добавим, что "горняки" сейчас занимают второе место в турнирной таблице, отставая от Динамо на 7 очков. Шахтер уже прекратил выступления в Лиге Европы и Кубке Украины, вылетев от Ромы и Агробизнеса соответственно.

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