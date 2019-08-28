Шахтер вернул Тотовицкого в заявку УПЛ 2019/20

Чемпионы Украины решили заявить полузащитника для участия в новой кампании.

Шахтер включил Андрея Тотовицкого в заявку на сезон 2019/20, информирует сайт УПЛ.

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Будущее хавбека долго оставалось неопределенным, в течение лета его связывали с переходом в другой клуб, в частности, фигурировали слухи о Ференцвароше Сергея Реброва. Однако, Тотовицкий все же остался в Шахтере и теперь его вернули в заявку на чемпионат Украины 2019/20. Последний раз 26-летний полузащитник играл за первую команду "горняков" 16 марта, когда вышел на замену в компенсированное время.

Всего в прошлом сезоне Тотовицкий провел за Шахтер восемь матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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