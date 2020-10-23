Основные игроки Шахтера готовятся к конкуренции после яркого перфоманса молодежи в матче против Реала (3:2).

Донецкий клуб провел тренировку в рамках подготовки к матчу 7-го тура УПЛ против Ворсклы.

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По информации официального сайта Шахтера, к занятиям в общей группе вернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Николай Матвиенко и Сергей Болбат. Напомним, игроки пропустили несколько недель из-за вспышки коронавируса в лагере клуба.

Поединок Шахтер – Ворскла состоится 24 октября, начало в 14:00. После 6-ти туров УПЛ полтавчане расположились на второй строчке, Шахтер – 4-й.

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