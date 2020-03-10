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Шахтер вернет болельщикам деньги за билеты на матч в Вольфсбурге

18:41 146 Читати українською
Шахтер вернет болельщикам деньги за билеты на матч в Вольфсбурге
Шахтер вернет болельщикам деньги за билеты на матч в Вольфсбурге

Болельщики Шахтера, которые не смогут посетить матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга из-за коронавируса, получат компенсацию.

 

Шахтер решил вернуть болельщикам деньги за билеты на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

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Ранее Вольфсбург сообщил, что встреча пройдет за закрытыми дверями из-за угрозы распространения коронавируса. Участники матча узнали о соответствующем решении только сегодня утром.

Напомним, уже в этот четверг, 12 марта, состоится поединок 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург – Шахтер. Начало игры запланировано на 22:00.

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Теги
коронавирус Вольфсбург - Шахтер Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы
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